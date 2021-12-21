独立30周年 多国领导人向托卡耶夫总统致贺信

哈通社/努尔苏丹/12月21日-- 据总统府新闻局消息，在哈萨克斯坦独立30周年之际，多个国家和国际组织领导人纷纷向哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发来贺信，表示了祝贺。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安代表自己和土耳其人民致以了诚挚祝贺。

“很高兴正在不断加深和加强与有着共同历史和文化的兄弟国家哈萨克斯坦之间的双边、地区和国际层面的战略伙伴关系。 ” 土耳其总统在贺信中写道。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在贺信中表示，在独立的岁月里，哈萨克斯坦巩固了自己的地位，并在国际舞台上占据了一席之地。

“我们两国将进一步发展多领域的双边合作，相互支持国家主权和领土完整，相信哈萨克斯坦将一直是乌克兰在中亚地区的可靠伙伴。 ” 他说。

瑞士联邦总统居伊·帕姆兰则在贺信中，对与托卡耶夫总统在日内瓦举行的双边会晤给予了高度评价。

“我相信，在我们的会晤框架下签署的协议将对双边合作大有裨益。 借此机会，我想强调，瑞士愿意进一步发展与哈萨克斯坦之间的关系。 ” 居伊·帕姆兰写道。

意大利总统塞尔焦·马塔雷拉表示，努尔苏丹和罗马因政治、经济和文化联系而团结在一起，这将使两国能够共同前进，发展双边合作。

匈牙利总统亚诺斯·阿德尔表示，过去30年来，哈萨克斯坦在许多领域取得了重大进展，如今在中亚地区发挥着重要作用。

“匈牙利致力于加强两国友好关系，两国间的战略合作伙伴关系将成为实现这一目标的基础。 与此同时，我们在突厥国家组织框架下的合作将使我们能够进一步加强我们的密切联系。 ” 他说。

阿尔及利亚总统阿卜杜勒-马吉德·特本在贺信中谈到了计划在哈萨克斯坦开设外交机构，并任命驻哈萨克斯坦首都大使问题。

加拿大总督玛丽·西蒙向总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和哈萨克斯坦人民就独立30周年表示了祝贺，并对旨在改善哈萨克斯坦社会经济和福祉、加强治理和法治的全面改革给予了高度评价。

同时，教皇方济各、英国女王伊丽莎白二世、日本德仁天皇、比利时国王菲利普、荷兰国王威廉-亚历山大、瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫、联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱等发贺信表示祝贺。

【编译：阿依波塔】