总统：这是独立30年来最严重的一次危机

哈通社/努尔苏丹/1月10日--集体安全条约组织10日召开的非例行在线会议以一分钟默哀开幕。

根据早前报道，哈萨克斯坦总统新闻秘书别热克·瓦里此前表示，根据托卡耶夫总统的提议，集安组织计划10日召开非例行在线会议。

会议期间，托卡耶夫总统将哈萨克斯坦最近的局势描述为国家历史上最严重的危机。

总统说：“此次非例行会议的召开与近期的紧急情况有关。一月初的这几天里，哈萨克斯坦经历了一场重大危机， 这是独立30年以来的最大最严重的危机。我们的组织也从未面临过如此真实的威胁 ” 。

根据早前报道，在曼格斯套州出现的要求下调天然气价格的集会示威活动演变成大规模骚乱和针对政府机构的攻击行为后，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向集体安全条约组织成员国领导人请求支援，以打击恐怖主义。

10日，哈萨克斯坦国防部和集安组织维和部队指挥部发表了联合声明。

哈萨克斯坦总统新闻秘书别热克·瓦里9日在接受《哈巴尔24》电视台采访时表示，进入哈萨克斯坦的集安组织集体维和部队的首要任务，是保卫重要的战略设施，一旦国内局势恢复平稳，维和部队就会结束任务离境。

【编译：阿依波塔】