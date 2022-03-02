哈萨克斯坦加入联合国已满30周年

哈通社/努尔苏丹/3月2日-- 1992年3月2日是哈萨克斯坦历史上的一个重要里程碑，标志着国际社会对我国独立的认可。30年前的今天，哈萨克斯坦成为联合国第168个会员国。联合国成立于1945年，历经77年，如今仍是唯一的全球性组织，并继续为全人类的利益和迫切需求服务。

自独立以来，哈萨克斯坦与联合国进行了富有成效的互动，表明其完全遵守《联合国宪章》的宗旨和原则。许多高级别接触为与联合国建立有效合作作出了贡献。自1992年以来，哈萨克斯坦总统已11次访问了联合国在纽约的总部，9次在高级别大会一般性政治辩论上发言。联合国秘书长科菲·安南、潘基文和安东尼奥·古特雷斯对我国进行了多次正式访问。2011-2013年，哈萨克斯坦现任总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫曾担任联合国副秘书长兼联合国日内瓦办事处总干事。

哈萨克斯坦在联合国提出的主要的国际倡议包括召开亚洲互动协作与信任措施会议、建立联合国中亚经济特别计划，以及将8月29日宣布为反对核试验的国际行动日，创建国际生物安全机构等。

2017-2018年，哈萨克斯坦当选为安全理事会的非常任理事国，成为中亚地区首个担任安理会理事国的国家。

哈萨克斯坦与联合国的互动不仅限于全球和区域层面，而且在我国也正在非常迅速地发展。哈萨克斯坦政府与联合国的合作是在2021-2025年可持续发展合作框架方案的框架内进行的。它包括三个领域的工作：人类发展和平等参与； 有效机构、人权和两性平等；可持续环境和包容性经济发展。