央行发行《塞梅核试验场关闭30周年》纪念币

哈通社/努尔苏丹/4月29日—哈萨克斯坦央行近日推出《塞梅核试验场关闭30周年（SEMEI IADROLYQ POLIGONYNYŃ JABYLǴANYNA 30 JYL）》纪念币。

面值为500坚戈以及100坚戈的银质纪念币属于《难忘历史和伟大人物》系列。

纪念币正面印有核爆炸蘑菇云和生命之树图画，以及«SEMEI IADROLYQ POLIGONYNYŃ JABYLǴANYNA. 30 JYL»和«1991-2021年»的字样；纪念币反面印有哈萨克斯坦国徽和«QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY ∙ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN»字样。

500坚戈金质纪念币由925/1000纯银以精制硬币（рrооf）标准打造，净重31.1克，共发行5000枚。

100坚戈纪念币由«uncirculated»标准制作，净重11.17克，共发行10000枚。

据悉，本次发行的纪念币由哈萨克斯坦央行造币厂制成，纪念币是哈萨克斯坦法定货币，可以作为一般货币流通。另外，纪念币可在所有国家银行分部和国家银行官方网站（nationalbank.kz）购买。

【编译：小穆】