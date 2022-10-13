建交30周年 哈土两国总统发表联合宣言

哈通社/阿斯塔纳/10月13日 – 据总统府新闻局消息，在哈萨克斯坦共和国与土耳其共和国正式建立外交关系30周年之际，两国国家元首共同发表联合宣言。

应哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的邀请，土耳其共和国总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安对哈萨克斯坦进行了国事访问。

在土耳其总统埃尔多安于10月12~13日进行的国事访问框架下举行的哈萨克斯坦-土耳其高级别战略合作委员会第四次会议，成为了加深两国合作关系的重要步骤。

两国总统相信，此次访问将对进一步加深两国之间的战略伙伴关系做出重要贡献，并强调应通过各个级别的互访和会面，不断深化政治对话。

在相互友好和理解的状况下举行的会晤期间，双方就进一步深化双边合作的可能性进行了探讨，并就地区和国际热点问题交换了意见。

有鉴于 2022 年 3 月 2 日为土耳其和哈萨克斯坦建交 30 周年纪念日，双方声明如下：

·30年来，基于共通的历史、语言和文化而形成的友好和兄弟般的关系，紧密的政治对话，以及多边合作关系的发展速度令人满意。

·1994年10月17日签署的土耳其共和国与哈萨克斯坦共和国之间友好合作协议，以及2009年10月22日签署的土耳其共和国和哈萨克斯坦共和国之间战略伙伴关系协议，为两国各领域合作的不断深化发挥了重要的影响力。

需要强调指出的是，土耳其与哈萨克斯坦之间已经建立了规范国家间各领域合作的广泛的法律法规基础。

·2021年，土耳其成为了哈萨克斯坦最主要的五个贸易伙伴之一。双方均对目前两国之间的经贸规模感到满意，并认为在未来几年内，可以将双边贸易额提升到100亿美元。

·2022年3月4日在阿斯塔纳市召开的哈土政府间经贸合作委员会第12次会议成果令人满意，会议期间达成的相关协议具有重要意义。

·双方支持增加跨里海东西中间走廊的货运量，并就合作发展物流交通领域达成了协议。为了有效地利用跨里海线路，以及巴库-第比利斯-卡尔斯新线路，需要强化国家之间的相互协同措施。

双方对作为两国战略伙伴关系重要部分的、基于相互友好和兄弟情谊的文化-人道主义领域的合作发展感到满意。

·双方将继续深化两国在国防工业领域的合作，开展这一方向上的联合项目，并积极探寻各种合作的新可能性。

·双方认同应共同坚决打击一切形式的恐怖主义和极端主义，将加强对任何威胁两国国家安全的组织实施的打击力度，并通过国防安全领域对话机制深化合作。

·为了发展教育领域的合作，将为土耳其«马里夫»基金会在哈萨克斯坦开展活动提供必要支持。

·双方将继续在环保和林业领域开展双边合作。

·两国将在双边和突厥世界框架内，进一步深化媒体和信息领域的合作与协调，并积极支持组建突厥国家新闻机构联盟。

·两国同意以全球和区域稳定、和平和发展为目的开展合作，保障在突厥国家组织以及其他国际组织和多边平台中的相互协调，在各种可能的情况下，相互支持对方在国际组织中提出的解决方案、倡议或候选资格。

·双方就重要的全球性问题交换了意见，并确认两国在当前国际议程议题上所持立场的相似性。双方同意继续开展在联合国、欧安组织、亚信、经合组织、伊合组织、突厥国家组织和其他国际和区域组织框架下的互利合作。

·双方对两国之间在突厥国家组织、突厥文化国际组织、突厥国家议会大会以及突厥学院建立以来所取得的各项成果表示满意，并强调这些组织在协调突厥世界的联合事务方面，以及在国际和区域舞台上增强突厥世界的价值观和利益方面发挥的作用。

·针对哈萨克斯坦提出的将亚洲相互协作与信任措施会议转变为一个成熟的组织的倡议，双方将合作推动其逐步落实，并共同发展组织的潜力。

·两国将通过实施人力资源领域的联合项目，加强双边合作，以更好的支持青年和公务员的职业发展。

·双方将进一步有效发展哈萨克斯坦与土耳其之间的扩大战略伙伴关系，深化有利于地区和平与稳定的合作。

双方高度评价2022年5月10~11日哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫对土耳其进行的国事访问以及土耳其共和国总统埃尔多安此次对哈萨克斯坦进行的国事访问期间，两国所达成的各项协议，并将为落实这些协议予以全力支持。

这一联合宣言于2022年10月12日在阿斯塔纳以哈萨克文和土耳其文获得批准。

【编译：木合塔尔·木拉提】