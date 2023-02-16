外交部就联合国在哈萨克斯坦的代表处成立30周年发表官方声明

哈通社/阿斯塔纳/2月16日--1992年3月2日，在第46届联合国大会全体会议上，哈萨克斯坦共和国成为了联合国正式会员国。

一年后，即 1993 年 2 月 16 日，联合国驻哈萨克斯坦代表处的第一个办公室在位于阿拉木图市的«哈萨克斯坦»酒店成立。 联合国驻哈萨克斯坦的第一任常驻代表是奈杰尔·林格罗斯。

30年来，哈萨克斯坦持续奉行多元、平衡的外交政策，全力支持联合国解决全球性国际问题的活动和努力，高度评价联合国在国际关系架构中的重要作用。

在此期间，哈萨克斯坦与联合国建立了牢固的互利关系，哈萨克斯坦当前有21个联合国机构。

2019 年 5 月 1 日，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为联合国组织的新大楼隆重揭幕。

为了确认哈萨克斯坦对至2030年可持续发展议程的承诺，哈萨克斯坦宣布了在阿拉木图开设联合国区域中心倡议，以实现中亚和阿富汗的可持续发展目标。

哈萨克斯坦祝贺联合国代表处在哈萨克斯坦成立满30周年。

我国重申其对本组织宪章和国际法原则的坚定承诺。联合国仍然是不可或缺的，唯一服务于全人类利益和紧迫需求的全球性组织。

【编译：阿依波塔】