东哈州30个偏远村庄全部接入卫星互联网

据东哈州政府新闻办公室介绍，这一项目的实施为偏远地区居民带来了新的机遇，显著扩大了他们使用现代数字服务的可能性。接通卫星互联网，是提升地区数字基础设施、改善居民生活质量、缩小城乡数字差距的重要一步。

在人工智能和数字发展部的支持下，项目与“Jusan Mobile”股份公司合作推进，全部30套OneWeb卫星终端现已安装完毕并投入使用。这些终端可提供最高50兆比特/秒（Mbps）的网速，覆盖半径达100米。该技术使此前偏远、交通不便的村庄获得了稳定的互联网连接。

各居民点的公共Wi-Fi热点已设置在指定区域。居民前往这些地点，完成简短注册后即可免费接入网络。

项目的落实拓宽了偏远乡村居民使用现代互联网服务的渠道，并正在推动该地区数字基础设施的进一步发展。

【编译：阿遥】