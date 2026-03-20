超30国代表将出席杜尚别水资源国际会议 聚焦全球水安全挑战

塔吉克斯坦外交部副部长萨诺伊·博伊佐达在外交部举行的新闻发布会上表示，目前全球仍有数十亿人无法获得安全饮用水和基本卫生保障。气候变化、人口增长以及自然灾害风险正带来前所未有的压力，这也使得本次会议的主题尤为紧迫和重要。

他指出，本次高级别国际会议将汇集各国国家元首、政府首脑、部长、联合国各机构代表，以及国际和区域组织负责人、金融机构、科研院所和民间社会代表。

塔吉克斯坦外交部能源政策司司长鲁斯塔姆·阿卜杜拉耶夫介绍称，目前已有31个国家、33个国际组织和金融机构确认参会。预计论坛将汇集2500多名代表，成为讨论全球水资源问题的重要平台。

据悉，“2018—2028年水促进可持续发展国际行动十年”高级别国际会议将于2026年5月25日至28日在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。在借鉴此前三届“杜尚别水进程”会议（2018年、2022年、2024年）成功经验的基础上，本次论坛也将成为筹备2026年联合国水事会议（由塞内加尔和阿联酋共同主办）的关键阶段。

【编译：阿遥】