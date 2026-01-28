30家哈萨克斯坦企业亮相Gulfood 2026国际食品展

哈萨克斯坦首次以统一的国家展馆形式参加这一国际论坛。此次参展是在国家推进非资源型出口、推动本国农工综合体产品进入中东和海湾国家重点市场的政策框架下组织实施的。

Фото: Қишлоқ хўжалиги вазирлиги

在参观国家展馆期间，哈萨克斯坦农业部长阿依达尔别克·萨帕若夫强调了哈方参展的战略意义。他表示，参加Gulfood 2026是展示哈萨克斯坦有能力、也有意愿成为国际市场上高质量、安全、具备竞争力的农食品稳定供应国的重要一步。该平台不仅有助于与国际分销商和贸易商建立直接的B2B合作关系，还将推动哈萨克斯坦产品对中东、海湾、非洲和南亚市场的出口，提升“Kazakhstan”国家品牌形象，并吸引外国投资和技术合作伙伴进入农工综合体领域。

Фото: АШМ

在与全球知名品牌同台展示的背景下，共有30家哈萨克斯坦企业参展，集中推出300余种以出口为导向的产品，涵盖粮食及其深加工产品、面粉、肉类和乳制品、植物油及油脂产品，以及高附加值的深加工食品。多数参展企业已通过国际认证，产品符合清真（Halal）标准，其中包括Baltic Control Kazakhstan、Olzha Agro、Atameken Agro、Green Vitamin、QAYIP ATA等企业。

Фото: АШМ

阿依达尔别克·萨帕若夫还指出，哈萨克斯坦此次参展未使用国家预算资金，相关费用均由企业自行承担。这一事实充分体现了本国企业对国际市场的高度兴趣，以及在拓展出口潜力方面的长远战略眼光。他强调，哈萨克斯坦对合作、投资和联合项目始终保持开放态度。

Фото: АШМ

据悉，Gulfood展会每年吸引来自全球190多个国家的数千家企业和专业观众，是推动国际食品贸易发展的重要平台。Gulfood 2026将持续至1月30日。

【编译：木合塔尔·木拉提】