30余家哈企业亮相中国—亚欧博览会 展示优质出口产品

“中国—亚欧博览会”是共建“一带一路”框架下的重要国际交流平台，也是进一步巩固新疆作为连接亚洲和欧洲市场重要交通物流与贸易枢纽地位的重要平台。

在开幕式上，赛热克·朱曼哈林对中方高水平组织本届展会表示感谢，并指出，博览会已成为促进经贸合作、深化工商界联系和推动新合作项目落地的重要平台。

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他表示，在哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统与中国国家主席习近平的战略引领和相互信任下，哈中全面战略伙伴关系已迈入新的发展阶段。当前，中国是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴，而新疆维吾尔自治区在推动双边贸易和边境合作方面发挥着重要作用。

- 对哈萨克斯坦而言，新疆不仅是近邻，更是进入中国庞大市场的重要交通物流门户。多条重要运输通道经由新疆连接两国。哈方愿进一步扩大优质、绿色哈萨克斯坦产品对华出口，包括农产品、食品、冶金产品和化工产品等。 - 赛热克·朱曼哈林表示。

赛热克·朱曼哈林指出，乌鲁木齐博览会有望成为推动工业合作、双向投资和产业链协同发展的新起点，为双方启动更多合作项目创造条件。

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开幕式上，中国国务院副总理丁薛祥表示，中国愿进一步加强国际合作，深化人文交流，推动科技创新，扩大在科学研究、教育和人工智能等领域的合作，共同应对全球挑战，促进可持续发展。

访问期间，赛热克·朱曼哈林参观了总面积达14万平方米的展区。本届博览会设立了投资合作、新质生产力、特色优势产业、绿色发展、文化旅游融合以及丝绸之路合作六大专题展区。

据介绍，本届展会创下新的参展纪录，共有来自49个国家和地区以及多个国际组织的代表参会。围绕贸易、投资、消费和创新发展等主题，展会期间将举办80余场活动，其中包括“出口中国”框架下的哈萨克斯坦专场活动。

展会现场，“哈萨克斯坦”国家馆位于核心展区，30余家哈萨克斯坦企业集中展示了本国优质产品。展品涵盖农工综合体产品、食品和轻工业产品、无酒精饮料、香水化妆品以及高附加值深加工产品等。

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其中，创新乳制品、骆驼奶粉以及符合国际质量标准的肉类和鱼类产品吸引了众多参观者关注，充分展现了哈萨克斯坦企业的出口潜力和产业发展水平。

本届“中国—亚欧博览会”将持续至6月29日。

据了解，“中国—亚欧博览会”自2011年起在乌鲁木齐举办，由中国商务部、中国外交部、中国国际贸易促进委员会和新疆维吾尔自治区人民政府共同主办。哈萨克斯坦一直是展会最重要的外国参展国之一。2024年第八届博览会上，哈萨克斯坦曾以260平方米的展区规模成为外国参展国中面积最大的国家展馆，并获授主宾国地位。