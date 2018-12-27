空军接收新一批苏-30SM战机

哈通社/阿斯塔纳/12月27日 - 哈萨克斯坦武装力量接收新一批俄制苏-30SM战机。

据国防部官网消息，12月25日，根据哈萨克斯坦共和国与俄罗斯联邦之间的军事技术合作协议，2架全新的苏-30SM战机（编号11/12）被正式交付给哈萨克斯坦武装力量空军部队。





哈萨克斯坦空军分别于2014年、2015年2月和2017年与俄罗斯签订购买了12架苏-30SM的协议，此前已接收10架（编号01~10），本次为前三次订单的最后两架。





国防部官网消息称，苏-30SM战机在空军的实际应用当中，表现出了出色的技术水准和战斗能力，参与了哈萨克斯坦国内及国际诸多军事演习。



苏-30SM战机属于"4++"代战斗机，且技术标准接近5代机水平。作为苏-30MK系列的进一步改进型，该战机与苏-27最大的不同是增加了小鸭翼，采用串列双座布局。





此外，苏-30SM还换装"雪豹"-E无源相控阵雷达，AL-31FP推力矢量发动机，升级了电传飞控系统。



新型苏-30SM战机的使用升限16300米，航程超过3000公里，最大速度2125公里/时，其最大起飞重量34吨，内油9.3吨，最大载弹量8吨，可全天侯执行全范围的战术打击任务。





【编译：木合塔尔·木拉提】