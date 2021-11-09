研究：冠病导致31个国家累计寿命减少2810万年

哈通社/努尔苏丹/11月9日 —— 据联合早报网消息，一项研究发现，冠病大流行对死亡率的影响是不平衡的，去年大多数地方的预期寿命都有所下降，31个国家的累计寿命减少了2810万年。但是包括新西兰和台湾在内的少数几个成功遏制冠病的地方的居民实际上活得更长。

《英国医学杂志》（BMJ）对37个国家和地区的研究发现，冠病大流行病在大多数地方都是一个杀戮场。牛津大学的内科流行病学家和医学统计学家伊斯兰领导的研究发现，在2020年，其中31个国家损失了超过2800万年的生命，其中俄罗斯、保加利亚、立陶宛、美国和波兰的损失最严重。 除台湾、新西兰、挪威、冰岛、丹麦和韩国外，其他地方2020年的生命损失年数均高于预期。

在本世纪初以来最严重的季节性流感流行期间，因冠病而损失的生命年数是2015年流感损失的五倍以上。

在考虑到人们的年龄的情况下，如果每个年龄段的死亡人数没有随着时间的推移发生大的变化，预期寿命表明人们平均可以活多久。另一个衡量标准，即损失的超长寿命，量化了这些变化发生时的影响，并对发生在年轻年龄段的死亡给予更大的重视。