312名男子遭ISIS屠杀 美军对其据点发动空袭

哈通社阿斯塔纳8月18日电，据央广网报道，当地时间16号，伊拉克少数族群雅兹迪人再次遭遇了巨大的人道主义灾难。最新消息显示，有312名雅兹迪男子遭到"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"，也就是ISIS的屠杀。根据未经证实的消息说，在极端武装占领的叙利亚代尔祖尔省，已经有700多人遭到了斩首。

在伊拉克北部靠近辛贾尔镇的一个村庄，数百名男子被同妇女和儿童分开，随后，这些成年男性被以几十人一组分为几组，分别带往村庄边上实施枪决。此后，武装分子在成堆的尸体中走动，对怀疑没死的人再补上几枪。这样一个骇人的场面就发生在当地时间16号，由一名42岁的当地男子匿名向媒体转述。他说：自己就是在这样的情况下，靠着装死，捡回了一条命。说到一半，这名男子痛苦地掩面哭泣。 逃生民众：昨天12点，他们至少杀了300人，他们杀死丈夫，然后把女人和孩子带走。我只有一个请求，救救我们的妻子、女儿，我们家有50多口人，只有我一人活下来了。 与这名男子的命运不同的是，多达300多人在这场屠杀中绝望地死去，妇女和儿童则被掳走。而这起事件是伊拉克极端武装犯下的最新血案。另据英国广播公司援引消息人士的话报道，在极端武装占领的叙利亚东部富含石油的代尔祖尔Deir Ezzor地区，已经有700多人遭到斩首。 同时，在16号当天，美军对摩苏尔附近的ISIS据点发动了9次空袭，帮助库尔德武装进攻了这座伊拉克最大的水电站。美军中央司令部今晨发表声明证实，空袭摧毁或重创了4部运兵车、7部武装车辆、2部多功能运输车和1部装甲车。据一名库尔德武装指挥官表示，其部队已经夺回了大坝的东侧，目前仍在继续推进。 摩苏尔大坝是一个非常重要的位置，他建于底格里斯河上，距离伊拉克第二大城市摩苏尔以北大约50公里。极端武装今年6月攻占摩苏尔，并在本月占领大坝。有不少人担心，一旦大坝出现问题或者极端武装开闸放水，将造成严重水灾，甚至会殃及到首都巴格达。 除了美国之外，其他一些西方国家开始援手伊拉克，欧盟外长召开紧急会议，同意向伊拉克库尔德民兵武装提供武器援助。英国议员罗瑞•斯图尔特更是飞到当地，表达对库尔德武装的支持。 罗瑞•斯图尔特：因为没有足够的武器装备，本该保护他们的库尔德军队撤退了。IS的装备更好，所以我们要提供更多的武器，至少要让他们能保护自己。 尽管西方国家相继出手，但是另人意外的是，不断有更多的力量在向ISIS靠拢。菲律宾的两支叛军"阿布沙耶夫武装"和"邦萨摩洛伊斯兰自由战士"近日也先后宣布效忠ISIS。 而与此同时，极端武装的支持者还在白宫外之外发起了挑衅。一张照片显示，某人手里拿着一个屏幕上显示ISIS旗帜的手机。照片的背景正是白宫。照片同时还附着一条短消息说："我们在美国，已经接近我们的目标。" 中东问题专家李绍先表示，ISIS的吸引力相当大，不排除未来有更多组织宣布对其效忠。 李绍先：其实现在ISIS的势头确实已经盖过了基地，他比基地对极端分子，对圣战分子更有吸引力，为什么呢？ISIS他不同的就是他是明火执仗，他是要建立一个有形的国家，有形的政权，而且ISIS确实是在一定程度上也实现了这样一个目标。比如说现在其实他在叙利亚、在伊拉克一个非常辽阔的土地上，他是一个最活跃的力量，而且他的政权和国家的这种形势越来越具备了一个雏形，而且在他控制的地盘上，用当地的话说秩序井然。所以我觉得他形成这种吸引力，对世界来讲都是一个巨大的威胁，特别是对西方，据说白宫前出现了那个手机上显示ISIS国旗的图案，我认为恐怕不是偶然的，最近一段时间不只是美国，欧洲都有类似的举动，据他们有确凿的数据说，ISIS内部来自于欧洲国家的圣战分子多达三千。 同时，李绍先也认为，美国当前的空袭只是在表演，不能解决根本问题。 李绍先：美国现在的政策看似要维护，继续维护伊拉克的统一，又想达到这个目标，我认为美国必须消灭ISIS，而要消灭ISIS，那么美国不仅需要扩大空袭去攻击ISIS在叙利亚的阵地，甚至需要美国派出地面部队，但是从目前的情况看，显然美国没有这样的想法，用美国一位退役军官的话说，美国的空袭行动更像是一场演出，而不是实战。