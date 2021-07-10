全国单日新增3130例 努尔苏丹市病床负荷下降至58%

哈通社/努尔苏丹/7月10日 -- 根据哈萨克斯坦卫生部10日发布的消息，当前全国有37 764名患者在接受有关COVID-19的治疗。

其中，11 989人住院接受治疗，25 775人接受门诊治疗。

住院患者中，770人的病情严重，其中161人危重。

目前有88名患者正在使用呼吸机协助治疗。

根据此前的报道，过去24小时，哈萨克斯坦新增3 130例新冠确诊病例，当天共有2 087名确诊患者康复出院。

截至目前，全国累计的新冠肺炎确诊患者总数为451 130人，其中410 150人康复出院，4 609人病逝。

此外，7月8日，新增112例临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例，新增5例死亡病例，76例康复。

自2020年8月1日至今，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有57 742例，其中1026例病逝，累计康复52863人。

另据努尔苏丹市政府新闻中心消息，通过增加旨在治疗新冠感染者的病床数量，首都医院病床负荷由此前的71%下降至58%。目前，首都用于治疗新冠确诊患者的病床位总数已经由2505张增至3000张以上。

市政府消息称，首都三家医院：市立心理健康中心、国防部军事临床总医院、市立第一综合医院已正式转为用于收治COVID-19患者的定点医疗设施。三家医院的病床总数超过900张。

努尔苏丹市政府提醒公众，为了保护自己和家人的健康，请务必遵守防疫准则，佩戴口罩和保持社交距离，并尽可能接种新冠疫苗。

【编译：木合塔尔·木拉提】