哈萨克斯坦向阿富汗提供319吨人道主义援助并派遣医疗团队

（哈萨克国际通讯社讯）由哈萨克斯坦副总理兼国家经济部部长赛热克·朱曼哈林率领的代表团日前抵达阿富汗首都喀布尔，并向阿富汗提供318.8吨人道主义援助物资，同时派遣医疗团队开展医疗援助行动。

此次赴阿富汗执行任务的医疗团队由9名来自哈萨克斯坦主要医疗机构的专家组成。作为“哈萨克斯坦医疗周”活动的一部分，他们将在未来一周内为当地民众提供医疗咨询和诊疗服务，并为阿富汗医务人员举办专业培训和实践课程。

赛热克·朱曼哈林表示，此次援助是根据国家元首指示实施的，也是哈萨克斯坦长期支持阿富汗人民政策的重要组成部分。

Фото: сайт Премьер-министра РК

本批援助物资总重量为318.8吨，包括药品和医疗用品、300吨食糖、100顶夏季帐篷、床上用品以及其他生活必需品。其中，大部分物资通过铁路运抵巴尔赫省海拉顿站，部分药品则随代表团通过航空运输送达。

据联合国统计，目前阿富汗约4500万人口中，有近3000万人需要人道主义援助，约130万名5岁以下儿童因营养不良需要接受治疗。

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哈萨克斯坦是中亚地区向阿富汗提供人道主义援助最多的国家。二十多年来，哈方持续向阿富汗提供粮食、药品、医疗用品、帐篷及其他生活物资，并自2021年以来保持常态化援助机制。

值得一提的是，哈萨克斯坦于2025年11月首次向阿富汗派遣医疗援助团队。当时13名医生在10天内完成44台手术，并为100多名患者提供医疗服务。

哈方表示，未来联合国中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心有望成为协调地区和国际合作的重要平台，进一步推动对阿富汗的人道主义和发展援助。