最适合女孩发展的国家排名 哈萨克斯坦名列第31位

哈通社阿斯塔纳10月18日电 英国非营利组织拯救儿童基金会（Save the Children）在10月11日"国际女童日"前夕发布一项名为《每一个女孩》（Every Last Girl）的研究报告，同时公布"女孩机会指数"（Girls' Opportunity Index），从童婚比例、青少女怀孕率、孕产妇死亡率、女性议员占比和初等教育完成率等5个维度对全球144个国家的女孩成长和发展环境进行了分析和评估，北欧国家瑞典、芬兰和挪威名列三甲，成为全球最适于女孩成长和发展的国家。

荷兰、比利时、丹麦、斯洛文尼亚、葡萄牙、瑞士和意大利依次排在第四至第十位。在排名前20的国家中，只有塞尔维亚为中高收入国家，其他均为高收入国家。这在一定程度上表明，一个国家的收入程度与女孩的成长和发展机会呈正相关关系。

不过，报告也指出，在为女孩提供发展机会方面，并不是所有的富裕国家都取得了与其发展或收入水平相对应的成就。举例来说，在联合国开发计划署公布的"人类发展指数"（HDI）中，澳大利亚位居第二，但在"女孩机会指数"中，它却滑落到第21位，未能跻身全球20强。这里主要有两个原因：一是议会中女性议员的比例相对较低，二是青少女怀孕率相对较高。英国和加拿大也存在同样问题。

作为当今世界最大的经济体，美国在"人类发展指数"中位居第八，但在该指数中它却排到了第32位，落后于哈萨克斯坦和阿尔及利亚。与同收入组别的国家相比，美国议会中女性议员占比相对较低，青少女怀孕率和孕产妇死亡率相对较高。2015年，美国孕产妇死亡率约为十万分之十四，该比率与乌拉圭和黎巴嫩等国家基本持平，远高于波兰、希腊和芬兰等国，后者孕产妇死亡率仅约为十万分之三。

无论经济规模大小，世界大多数国家都致力于推动和实现议会性别平等。在高收入国家中，瑞典、芬兰和西班牙三国的女性议员比例最高。就该指数涵盖的144个国家来看，卢旺达议会中女性议员比例最高，达64%，其次是玻利维亚和古巴。相比之下，在美国议会中，女性议员比例仅为19%，英国略好，但也只有29%。

在为女孩提供成长和发展机会方面，一些低收入国家表现较佳，比如尼泊尔。该国女孩初等教育完成率达到86%，与高收入、高排名国家西班牙相当。不过，在童婚和孕产妇死亡率方面，尼泊尔还需做出更大努力。

很多国家在童婚和青少女怀孕方面都面临严峻挑战。作为"金砖国家"之一，巴西是一个中高收入经济体，但在"女孩机会指数"中仅排在第102位，略高于低收入的脆弱国家海地。

就当今世界最不适宜女孩成长和发展的国家来看，无一例外都是全球最贫穷国家。排名最末的20个国家，均为低收入国家，且都位于撒哈拉以南非洲地区，比如在排名倒数第一的尼日尔，其76%的年轻女性会在18岁之前嫁人，五分之一的青少女平均每年都会生育。所有这些国家在全部5个评估维度方面都表现极差，亟需采取相关政策和措施，保障女孩的各项权利，改善她们的成长和发展环境。

亚洲地区，位次最高的是韩国，排在第27位，日本排在第35位，印度排在第90位。



哈萨克斯坦名列第31位。



中国不在该排名中。（编辑：木合塔尔·木拉提）