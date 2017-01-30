总统电视讲话宣布将于31日发表国情咨文

哈通社阿斯塔纳 - 1月30日晚21:00时，纳扎尔巴耶夫总统通过国家电视台发表电视讲话，宣布哈萨克斯坦的发展将步入"第三阶段"。

在电视讲话中，纳扎尔巴耶夫总统表示，自独立至今，哈萨克斯坦在很短的时间内实现了跨越式的飞速发展，成长为一个强有力的国家。



"在四分之一个世纪中，我们完成了两个重要的发展阶段。第一阶段，我们建立了一个全新的、符合市场经济规则的国家；而在第二阶段，哈萨克斯坦实现了《2030发展战略》的目标，并建成了一座壮美的首都--阿斯塔纳。"他说。



纳扎尔巴耶夫总统强调，哈萨克斯坦即将迎来一个新的发展阶段。



"明天，即1月31日，我将通过媒体发表国情咨文。在今年的国情咨文当中，我将提出事关国家发展的新规划方案，方案主题为《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要》。"他说。



总统表示，新的方案，将成为哈萨克斯坦经济发展和创新的核心、提升竞争力水平。



总统强调，哈萨克斯坦将着重关注基于数字技术、具有发展未来的先进领域。



"此外，诸如医疗、教育、住房和社会保障等内容，也将始终是优先关注的重要问题。"纳扎尔巴耶夫说。



总统在讲话中还表示，将责成政府制定题为《哈萨克斯坦国家技术发展目标-应对当前危机和难题的主要手段》的至2025年的发展战略。



"所有的一切，都是为了实现《2050战略》的最终目标--令哈萨克斯坦跻身世界前30强国行列。"纳扎尔巴耶夫说。









【编译：木合塔尔·木拉提】