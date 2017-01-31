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    09:08, 31 一月 2017 | GMT +6

    阿拉木图大冬会：31日比赛日程表

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    哈通社阿斯塔纳 -- 31日，阿拉木图大冬会进入第二个比赛日。我国运动员将在11个项目上争夺奖牌。  

    第二个比赛日日程：

    冰壶项目：

    9时，阿拉木图竞技场，男队小组赛（哈萨克斯坦-瑞典）；

    14时，阿拉木图竞技场，女队小组赛（哈萨克斯坦-中国）；

    19时，阿拉木图竞技场，男队小组赛（哈萨克斯坦-捷克）；

    单板滑雪项目：

    10时，琼布拉克高山滑雪场，平行大回转男女组资格赛；

    14时，琼布拉克高山滑雪场，平行大回转男女组决赛；

    高山滑雪项目：

    10时，琼布拉克高山滑雪场，高山滑雪速降和回转综合赛女组预赛；

    13时，琼布拉克高山滑雪场，高山滑雪速降和回转综合赛女组决赛；

    滑雪项目：

    10时30分，阿拉套越野滑雪场，女子5公里自由式越野滑雪决赛；

    13时，阿拉套越野滑雪场，男子10公里自由式越野滑雪决赛；

    滑冰项目：

    11时，麦迪奥露天滑冰场，女子1500米决赛；

    13时，麦迪奥露天滑冰场，男子5000米决赛；

    北欧两项：

    11时，阿拉套越野滑雪场，男子跳台滑雪；

    15时30分，阿拉套越野滑雪场，男子15公里越野滑雪；

    冬季两项：

    11时15分，阿拉套越野滑雪场，女子15公里个人赛；

    14时15分，阿拉套越野滑雪场，男子20公里个人赛；

    自由式滑雪项目：

    11时30分，塔巴干运动场，自由式滑雪空中技巧男女混合团体赛；

    冰球项目：

    12时30分，国家体育馆，男子小组赛（日本-韩国）；

    16时，国家体育馆，男子小组赛（斯洛伐克-美国）；

    19时30分，国家体育馆，男子小组赛（哈萨克斯坦-瑞典）；

    20时，乔拉克体育馆，女子小组赛（日本-美国）。

    （以上均为阿拉木图时间，比北京时间晚2个小时）

    【编译：小穆  审校：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 黄金储备 大冬会 2017世博会
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