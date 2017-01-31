阿拉木图大冬会：31日比赛日程表

哈通社阿斯塔纳 -- 31日，阿拉木图大冬会进入第二个比赛日。我国运动员将在11个项目上争夺奖牌。

第二个比赛日日程：

冰壶项目：

9时，阿拉木图竞技场，男队小组赛（哈萨克斯坦-瑞典）；

14时，阿拉木图竞技场，女队小组赛（哈萨克斯坦-中国）；

19时，阿拉木图竞技场，男队小组赛（哈萨克斯坦-捷克）；

单板滑雪项目：

10时，琼布拉克高山滑雪场，平行大回转男女组资格赛；

14时，琼布拉克高山滑雪场，平行大回转男女组决赛；

高山滑雪项目：

10时，琼布拉克高山滑雪场，高山滑雪速降和回转综合赛女组预赛；

13时，琼布拉克高山滑雪场，高山滑雪速降和回转综合赛女组决赛；

滑雪项目：

10时30分，阿拉套越野滑雪场，女子5公里自由式越野滑雪决赛；

13时，阿拉套越野滑雪场，男子10公里自由式越野滑雪决赛；

滑冰项目：

11时，麦迪奥露天滑冰场，女子1500米决赛；

13时，麦迪奥露天滑冰场，男子5000米决赛；

北欧两项：

11时，阿拉套越野滑雪场，男子跳台滑雪；

15时30分，阿拉套越野滑雪场，男子15公里越野滑雪；

冬季两项：

11时15分，阿拉套越野滑雪场，女子15公里个人赛；

14时15分，阿拉套越野滑雪场，男子20公里个人赛；

自由式滑雪项目：

11时30分，塔巴干运动场，自由式滑雪空中技巧男女混合团体赛；

冰球项目：

12时30分，国家体育馆，男子小组赛（日本-韩国）；

16时，国家体育馆，男子小组赛（斯洛伐克-美国）；

19时30分，国家体育馆，男子小组赛（哈萨克斯坦-瑞典）；

20时，乔拉克体育馆，女子小组赛（日本-美国）。

（以上均为阿拉木图时间，比北京时间晚2个小时）

【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】