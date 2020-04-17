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    15:34, 17 四月 2020 | GMT +6

    哈空军暂停米格31战机的飞行

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    哈通社/努尔苏丹/4月17日 – 哈萨克斯坦共和国武装力量空军总司令努尔兰·沃尔曼别托夫就16日发生在卡拉干达州的战机坠毁事故进行了情况介绍。

    在国家新闻发布中心举行的新闻发布会上，努尔兰·沃尔曼别托夫表示，事故发生于2020年4月16日当地时间19：03时，坠机地点位于卡拉干达市机场以南，发生事故的机型是一架正在执行例行的飞行训练任务的空军米格-31战机。

    据其介绍，事故原因是起飞后战机一侧发动机起火。

    2名飞行员在确保战机远离居民区后跳伞逃生。

    沃尔曼别托夫强调，2名飞行员均有丰富的经验（飞行时间分别为900小时和1000小时），其接受的培训水平符合计划的飞行任务要求。

    两名飞行员在落地后很快得到了救援人员的支援，并就地接受了紧急医疗救治，随后被安置在卡拉干达州州立医院治疗。两人中一人轻伤，一人伤势中等。

    国防部已成立了事故原因调查委员会，在调查期间将暂停米格-31战机的飞行任务。

    为明确事故原因，飞机组装制造的企业，以及对该机进行日常维护的人员都将参与调查。

    据悉，16日坠毁的米格-31战机由俄罗斯«索科尔»下诺夫哥罗德航空制造厂于1991年生产，设计使用寿命30年，已实际使用29年，原定于2021年退出现役。

    2013年该战机曾在俄罗斯热热夫第514飞机维修厂接受了复杂大修，大修后工厂标定飞机剩余使用寿命为8年。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    国防部 紧急情况 黄金储备
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