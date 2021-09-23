独联体总检察长协调委员会第31次会议在努尔苏丹召开

哈通社/努尔苏丹/9月23日 – 独立联合体（独联体）成员国总检察长协调委员会第31次会议23日在哈萨克斯坦首都努尔苏丹市举行。

会议由哈萨克斯坦共和国总检察长黑扎特·努尔达吾列托夫主持，国际检察官协会主席黄成宇及独联体各国总检察长出席会议。

努尔达吾列在会上指出，哈萨克斯坦新冠疫情形势的逐渐稳定，为举办此次会议创造了条件，并表示开展独联体框架下的司法领域合作具有重要意义。

俄罗斯联邦总检察长伊戈尔·克拉斯诺夫在会上发言时，对哈萨克斯坦在新冠疫情背景下成功组织召开此次会议表示感谢。他强调称，此次会议的顺利举行，将有助于进一步发展合作和共同解决紧迫问题。

国际检察官协会主席黄成宇在会上发言时，强调了建立互信关系对遏制跨国犯罪的重要性。

他指出，国际检察官协会自 2017 年以来一直参加独联体成员国总检察长协调委员会的会议，双方已经建立了十分紧密的合作关系。

为了进一步加强互联互通，共同应对和打击跨国犯罪活动，黄成宇提议建立国际检察官协会与独联体成员国总检察长协调委员会之间的联合区域会议机制。

国际检察官协会主席还在会上表示，为建立一个国际性的检察官合作平台，该组织已经持续开展了26年的努力。他相信这样的一个平台将能够有效的提高独联体成员国检察官的能力。

参会的各国代表也分别进行了发言。

【编译：木合塔尔·木拉提】