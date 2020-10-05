新冠肺炎：尚未康复的确诊患者还有3200余人

哈通社/努尔苏丹/10月5日--哈萨克斯坦全国各地目前尚未康复的新冠肺炎（COVID-19）确诊患者有3200余人。

哈萨克斯坦卫生部5日发布消息称，截至目前，全国尚有 3213 名新冠肺炎确诊患者正在接受治疗，其中包括 73 名幼儿。

根据卫生部提供的信息，这些患者中，有1806人住院接受治疗，1407人接受门诊治疗。

住院患者中有89人病情严重，其中12人危重。

目前有19名患者正在使用呼吸机协助治疗。

10月4日全天，哈萨克斯坦境内新增 59例经PCR检测确诊的新冠病例，当天共有 72名确诊患者康复出院。

此外，过去24小时内，新增37例临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例，新增2例死亡病例，当天有57人治愈出院。

自8月1日至今，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有 33608例，其中360例病逝，27507例康复。

截至目前，全国累计的新冠肺炎确诊患者总数为 108236人，其中 103277人已经康复出院，1725人病逝。

【编译：木合塔尔·木拉提】