哈萨克斯坦签署逾320份矿产资源开发合同 未来6年将吸引超7000万美元勘探投资

图特克什巴耶夫介绍，目前全国共有324份碳氢化合物相关合同，其中：

15份用于勘探；

170份用于勘探与开采；

131份为开采合同；

8份为产品分成协议。

他指出，2023年和2024年，矿产资源开发商分别向地质勘探领域投资1500亿坚戈和1600亿坚戈。2025年前9个月投资额已达800亿坚戈，预计全年将不低于前两年的水平。

目前，哈萨克斯坦石油行业从业人员约22万人，涵盖开采、加工、运输及油服等多个环节。

副部长强调，为确保矿产开发过程的公开透明，自2020年以来，矿业区块拍卖程序已实现全面自动化，所有交易均通过e-qazyna.kz门户网站进行。

2025年，能源部共举行两次拍卖，签署了11份新合同，向国家预算缴纳了106亿坚戈。

未来6年内，哈萨克斯坦预计将吸引超过7160万美元的地质勘探投资。

根据能源部数据，国家统一矿产资源管理信息系统已实现电子化管理。

2024年年度监测结果显示，能源部向矿权使用者发出了167份违约通知，涉及金额约190亿坚戈，其中约20亿坚戈已上缴国家预算。

此外，为落实总统关于清理长期闲置矿权的指示，能源部今年已撤销17份长期未履约的合同，以提高资源利用效率。

图特克什巴耶夫表示，政府将继续保持对矿产资源领域投资和合同执行的严格监管，确保系统透明运行，为投资者提供稳定、公正的商业环境。

“我们正通过数字化和自动化手段，确保矿产开发拍卖的公开性与竞争性。未来几年，哈萨克斯坦将在勘探领域吸引更多国际资本，这将成为推动能源与矿业发展的关键动力。”——凯尔汗·图特克什巴耶夫表示。

【编译：达娜】