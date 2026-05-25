投资325亿坚戈：阿拉木图州将建设生物制药综合体

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府批准在阿拉木图州建设一座总投资额达325亿坚戈的生物制药综合体项目，旨在进一步提升我国药品本土化生产能力。

根据政府新闻处消息，按照总统关于提高国产药品占比的指示，哈萨克斯坦正在持续推进医药制造领域重点项目建设。为此，哈政府已批准卫生部与“Steppe Pharmaceuticals”有限责任公司签署的投资协议，将在阿拉木图州“阿拉套”经济特区建设一座全流程生物制药综合体。相关决议已由总理沃勒扎斯·别克帖诺夫签署。

消息称，该项目私人投资总额为325亿坚戈，重点推动高科技制药产能本地化发展。

新建制药厂计划生产20种药品，其中包括用于治疗肿瘤及罕见病的药物，以及现代免疫生物制剂。

根据规划，企业预计于2031年正式投产，2032年达到设计产能，并于2034年实现主要方向上的完整生产周期。

除药品生产和认证外，项目还包括科研与试验设计工作。企业计划建立自主研发（R&D）体系，包括开展生物等效性研究、准备注册文件以及引入国际GMP标准。

与此同时，综合体还将建立本土专业人才培训与进修体系，为哈萨克斯坦培养制药领域专业人才。

项目实施后，预计将创造约60个就业岗位，并有助于提升国家药品安全保障水平，同时推动阿拉木图州现代制药产业基础设施建设。

目前，哈萨克斯坦全国范围内正在实施8个大型制药投资项目。数据显示，制药行业继续保持增长态势。2025年，全国国产制药产品产值达到1911亿坚戈，同比增长8.7%。

与此同时，制药行业累计吸引投资已超过3900亿坚戈。

政府指出，阿拉木图州新建生物制药综合体有望进一步降低对进口药品的依赖，为我国居民提供更加优质且关键性的药品保障。

【编译：木合塔尔·木拉提】