太阳黑子群突现 约为地球半球面积32倍

哈通社阿斯塔纳10月26日电 据新华网消息，近日，太阳表面突现一个面积很大的黑子群，目前，正在向太阳边缘移动。天文专家表示，黑子群的出现是太阳活动剧烈的标志之一。就目前来看，本次黑子群暂不会对地球和人类造成太大影响。

太阳黑子是太阳光球层上出现的一种带有很强磁场的巨大漩涡状气流，其亮度比光球层稍暗一些，形成相对暗淡的黑斑，所以人们就形象地称它为"太阳黑子"。

天津市天文学会理事长阎为国介绍说，该组黑子群于何时生成不得而知。它随着太阳自转于10月18日出现在日面东边沿，并不断成长。就10月24日的观测情况来看，该组黑子群相当于地球半球面积的32倍，已成为太阳第23和24两个活动周出现的最大活动区，并伴有大量耀斑出现。



天津市天文爱好者马强对这次出现的太阳黑子群也进行了观测。他告诉记者，在最近几天华北地区严重雾霾天气下，肉眼清晰可见。"用天文望远镜加过滤镜观察，还可见许多小黑子，如同人脸上的麻子一样。"他说。

那么，这次出现的黑子群是否对人类和地球产生影响呢？"这组黑子群已经出现几天了，就目前来看，尚未对地球和人类造成什么太大影响。"阎为国表示，但是，如果伴随着正对着地球的太阳大耀斑爆发，将会引发地磁暴，地球两极会产生极光，影响部分区域的卫星通信和无线电短波。不过这种影响大多发生在高纬度地区，中低纬度受影响的不多见。

天文专家同时也表示，这次太阳表面突然出现的黑子群，给公众提供了一次观测太阳"黑痣"的好机会。

阎为国提示说，未来几天，在日出、日落的瞬间，或是大雾天气里，只要阳光不刺眼，可以裸眼看上几秒钟。当然，戴上墨镜或者用一个电焊工的滤光片看最好。有条件公众可以用望远镜观测，但切记目镜上一定要装有减光板。