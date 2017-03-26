英国舞蹈学校爆炸造成32伤 大街变战场

哈通社阿斯塔纳--据联合早报网消息，英国西北部默西赛德郡（Merseyside）一间舞蹈学校疑似发生气体爆炸，爆炸威力强大，波及旁边的中餐馆，造成共32受伤，中餐馆有15名伤者。

默西赛德郡一所舞蹈学校于当地时间周六（25日）晚间9时多疑似发生气体爆炸，爆炸后整座建筑物被夷平。



爆炸也波及隔壁中式餐馆及家具店。事件中共至少有32人受伤，其中两人伤势严重。伤者中有15人的中餐馆顾客。



据报道，事发后多辆救护车赶抵现场，配备防毒面的30名消防员展开搜救工作。



距离爆炸发生半径50米范围内的建筑物都被夷平。当地报道指爆炸产生的巨响，让在北威尔士及利物浦的人都听得见。



网络上流传的照片可见，建筑物的砖块与碎片散落一地，宛如战场一般。此外，爆炸地点附近的一座桥也因此受损，火车需暂停行驶。



住在附近的22岁铁路工人霍普金斯（Lewis Hopkins）称，爆炸声之大让整间屋震动。他其后走到现场，见到所有人都走到街上，还看到爆炸现场冒出浓浓黑烟。



他说："我看到整幢建筑身被炸至四分五裂，附近的商店及房屋都碎开，爆炸亦波及附近一些建筑身，到处都是瓦砾。"



霍普金斯也称，看到两至三个人被埋在瓦砾下，数人被抬上担架床，看来状况不太好。