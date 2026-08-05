哈萨克斯坦投入331亿坚戈加强森林防火能力

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦生态和自然资源部消息称，自2024年以来，哈萨克斯坦国家绿色发展股份公司已利用废弃物回收费资金投入331亿坚戈，为全国国家公园、森林保留区、自然保护区及林业机构采购现代化森林防火装备，进一步提升森林和草原火灾防控能力。

相关资金在哈萨克斯坦总统提出的“清洁哈萨克斯坦”生态倡议框架下，由生态和自然资源部支持实施。

两年多来，全国自然保护机构共采购1006台（套）专业设备，包括消防水罐车、越野车辆、各类拖拉机及其他森林和草原火灾预防、扑救设备。

生态和自然资源部表示，更新装备后，自然保护机构可更快速响应火情，提高巡护效率，缩短消防力量抵达火灾现场的时间。

获得资金支持最多的地区分别为：

东哈萨克斯坦州：50.5亿坚戈，采购148台（套）设备；

阿克莫拉州：49.4亿坚戈，160台（套）；

巴甫洛达尔州：44.4亿坚戈，136台（套）；

库斯塔奈州：41亿坚戈，112台（套）；

阿拜州：33.4亿坚戈，82台（套）；

北哈萨克斯坦州：33.1亿坚戈，107台（套）。

目前，采购的设备已投入全国各地自然保护机构使用，主要用于森林巡护、消防力量快速投送以及防止火势蔓延等工作。

国家绿色发展股份公司表示，未来将继续利用废弃物回收费资金实施生态环保项目，重点加强生态安全保障、保护森林生态系统，并提升全国特别保护自然区域的保护能力。

据了解，国家绿色发展股份公司主要负责落实生产者延伸责任（EPR）制度，组织相关产品废弃物的收集、运输、回收利用和无害化处理。