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    11:12, 24 12月 2016 | GMT +6

    哈萨克斯坦警方逮捕33名涉恐嫌疑人

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    哈通社阿斯塔纳 - 据哈萨克斯坦国家安全委员会新闻处23日消息，国安委针对被我国严厉禁止的恐怖组织--"迁徙与圣战组织"启动的专项清剿行动正式结束。

    从12月21日开始实施的清剿行动中，内务部下属部门共拘捕33名涉嫌煽动宗教仇恨及参与"迁徙与圣战组织"的嫌疑人。

    在针对亲"迁徙与圣战组织"人员所居住和聚集的场所依法实施的搜查当中，警方发现了大量与案情有关的宗教内容书籍、宣教光盘、电脑设备以及大额来源不明的现金。

    警方对查获的涉案证物进行了鉴定。

    根据初步的认定的证据，所有被拘捕人员中，涉嫌参与"迁徙与圣战组织"的7名骨干人员及1名积极参与活动的人员被收监；

    8名嫌疑人被允许取保候审；

    17名嫌疑人被暂时列为涉案证人。

    大部分涉案嫌疑人均向警方详细提供了涉案经过，并愿意积极配合警方调查。

    通过初步审讯，警方掌握了关于该组织在我国境内进行非法地下宣教活动的证据。

    根据嫌疑人供述，我国境内非传统宗教极端团体及恐怖组织所开展的非法活动，以及煽动宗教仇恨的各类活动，均由境外组织遥控操纵。

    相关审讯工作仍在继续进行当中。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    哈萨克斯坦 打击极端恐怖主义 黄金储备
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