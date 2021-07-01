哈萨克斯坦在绿色未来指数排行中位居第33位

哈通社/努尔苏丹/7月1日 – 哈萨克斯坦在最新公布的绿色未来指数(Green Future Index)中位居第33位。该排行榜上共收录了76个国家。

«绿色未来指数»是麻省理工学院技术评论洞察与Citrix、摩根士丹利和Salesforce联合进行的一项最新研究，该指数对76个国家和地区通过减少碳排放、发展清洁能源和在绿色领域创新而实现绿色未来的进展和承诺进行了排名，以及各国政府执行有效气候政策的程度。

换句话说，其关注的主要重点是对可再生能源的投资、创新和绿色融资等。

该指数排名中显示了所研究的经济部门之间的关系，并提供了对碳排放、绿色社会、能源转型、清洁创新和气候政策的综合评估。

哈萨克斯坦在指数报告排名中获得了4.9分，在76个评测国家当中处于第33位。报告中对哈萨克斯坦计划至2030年将可再生能源发电的份额增加到 30%作出了强调。

排行榜上位居前五位的国家分别是爱尔兰、冰岛、丹麦、挪威和法国。

而阿尔及利亚、俄罗斯、伊朗、巴拉圭和卡塔尔则是最末位的五个国家。

【编译：木合塔尔·木拉提】