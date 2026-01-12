哈萨克斯坦33家新工业企业投产 助力经济多元化发展

据最新统计，2025年全国共有33家新型工业企业正式建成投产。

这些新投产项目广泛分布于全国各地，涵盖机械制造、冶金、化工及轻工业等多个关键生产领域。

在今年投产的大型重点项目中，以下企业在投资规模和产能方面最具代表性：

Astana Motors Manufacturing Kazakhstan（阿拉木图市）：机械制造领域项目，总投资1820亿坚戈。工厂设计年产能为12万辆乘用车，为当地创造约3600个就业岗位，是今年规模最大的投资项目之一。

KIA Qazaqstan（库斯塔奈州）：同属机械制造领域，年产能达7万辆汽车，总投资1315亿坚戈，提供1500个稳定就业岗位。

EkibastuzFerroAlloys（巴甫洛达尔州）：黑色冶金重点项目，投资924亿坚戈，年产硅铁24万吨，新增800个就业岗位。

KamLitKZ（库斯塔奈州）：专注于机械制造关键零部件生产，投资825亿坚戈，年产7.4万个单位产品，创造550个就业岗位。

此外，一批涉及铁路装备制造、有色冶金及化工领域的企业也相继投入运营，显著提升了哈萨克斯坦本土制造的自给能力。

工业和建设部指出，这批新生产设施的投运，是哈萨克斯坦推动经济多元化、加强地区发展、巩固国家工业基础的重要里程碑。2025年度落地的这些项目累计吸引投资超过8410亿坚戈，并创造逾万个就业岗位，为国家经济的持续增长奠定了坚实基础。

【编译：阿遥】