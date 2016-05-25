哈通社阿斯塔纳5月25日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）阿斯塔纳经济论坛框架下的"丝绸之路国家峰会：能源、资源与可持续发展"会议，25日在阿斯塔纳开幕。

总理马西莫夫出席会议开幕仪式并发表演讲。

马西莫夫表示，"一带一路"将成为21世纪最宏大的计划之一。

"丝绸之路不仅仅将会带来贸易的繁荣，它还将为最新的科研成果、经验和教育文化交流提供巨大的便利，为欧亚大陆的广泛交流和更加稳定和谐的社会环境，创造良好的基础。近十年的经验告诉我们，亚洲国家进一步加强同欧洲和美国之间的联系，是非常必要的。"马西莫夫说。

发言中，马西莫夫重点强调了2012年，中国国家主席习近平在访问哈萨克斯坦并于纳扎尔巴耶夫大学进行的演讲中，所提出的"一带一路"计划在政治、经济、交通、投资等领域的重要意义。

"纳扎尔巴耶夫总统对这一计划极为支持，我国也立即投入到了这一计划的建设当中。我认为，‘一带一路'将成为21世纪最为宏大的计划之一。这一计划，将全世界四分之三的人口囊括其中，并将之联系在一起。它将建立起与过去完全不同的交流体系，并为各国发展提供巨大的助力。"马西莫夫说。（编译：塔尔）