英国王储查尔斯表示，很多年轻人越来越激进，这"令人警惕"，也是社会"最大的担忧"之一。

哈通社阿斯塔纳2月8日电，据BBC报道，在与BBC第二电台的采访中，查尔斯王子表示自己希望能够在不同宗教信仰的人群之间建立沟通的桥梁。 查尔斯王储在谈及年轻人激进化的时候表示，"当然，这是最大的担忧之一。严重的程度让人警惕。" 他还指出，"特别是在我们这样的国家里，你知道我们最重视的价值观是什么。" 查尔斯王子还说，"你会觉得，很多人到了这里，在这里出生，在这里上学，将会接受这些价值观。但是可怕的是有些人或者是通过与其他人的接触，或者是通过网络变得非常激进化，。而互联网上有那么多疯狂的东西。" 查尔斯王子对BBC 节目表示，他认为一些年轻人激进化的部分原因是在"某个年龄阶段希望想要冒险，想要刺激。" 查尔斯王子在采访中还提到了不同的社区可以如何在一起和平相处。 他说，"秘诀就是，我们需要为建立沟通的桥梁更加努力。我们要记住我们的主教育我们要爱我们的邻居，己所不欲，勿施于人。虽然会遇到障碍和困难，我们仍然要努力建立沟通的桥梁，显示对他人的公正和亲善。" 他另外还对基督教会在中东受经历的磨难表达了自己的"深切担忧"。 查尔斯王子目前在中东进行为期六天的访问。他周六晚抵达约旦，将与约旦国王进行会谈。