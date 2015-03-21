哈通社阿斯塔纳3月21日电，据BBC报道，极端组织"伊斯兰国"声称，该组织民兵在也门首都萨那的两所清真寺发动自杀炸弹袭击。袭击事件造成至少137人死亡。

这是自逊尼派伊斯兰极端组织"伊斯兰国"去年11月在也门设立分支机构以来，首次承认策划自杀炸弹袭击事件。 前往这两家清真寺的多数都是什叶派胡塞反叛力量的支持者，该组织目前控制着萨那地区。 多年来，也门政局一直不稳定。也门21个省份中，胡塞反叛武装目前控制了9个。国际社会承认的也门总统曼苏尔－哈迪已逃亡至南部港口城市亚丁。 当地时间周五（3月20日）中午，也门首都南部的巴达尔清真寺和北部的哈沙胡什清真寺，遭到4名自杀炸弹攻击者的袭击。 目击者表示，至少两名自杀炸弹攻击者袭击了巴德尔的清真寺。其中一人闯入清真寺，在数十名祈祷者中间引爆了炸弹。正当倖存者试图跑出大门躲避的时候，另一名自杀炸弹者引爆炸弹。 当地媒体说，胡塞的一名高层宗教领袖、巴达尔清真寺阿訇也在事件中身亡。 哈沙胡什清真寺也遭到了两名自杀炸弹攻击者的袭击，其中一人闯入清真寺后在门口引爆，另外一人则冲入清真寺内引爆。 反叛武装控制的电视台播出的电视画面显示，在哈沙胡什清真寺外，有很多人躺在血泊中，志愿者用沾满血迹的被单将受害者抬走。 当地医护人员说，约有300多人在事件中受伤。 美国白宫"强烈谴责"萨那的袭击事件，但表示目前无法证实"伊斯兰国"声明的真实性。 白宫发言人厄尔尼斯特说，伊斯兰国武装也许是为了获得宣传效果，而自称策划了这次袭击。 也门是阿拉伯半岛基地恐怖组织的基地。基地组织也曾对胡塞武装发动类似的袭击。 但基地组织否认对星期五的自杀炸弹攻击负责，并声称该组织听从领袖扎瓦希里的指示，不再对清真寺和市场发动攻击。