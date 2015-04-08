哈通社阿斯塔纳4月8日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今天批准"光明大道"基础设施建设2015年至2019年国家计划，同时还对2010年3月19日签署的第957号总统令"国家重点项目目录"进行了补充。