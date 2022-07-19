哈国非原材料商品出口增长34.7%

哈通社/努尔苏丹/7月19日 -- 贸易部援引QazTrade中心数据显示，2022年1-5月，哈国非资源商品贸易额为253亿美元，比上年同期（210亿美元）增长20.4%。同期，哈非资源商品出口额增长34.7%，达97亿美元。

据悉，出口增长主要原因是非原材料商品出口的增加，例如：铁合金（增长61.1%），铀（增长2.6%）、铜和阴极铜（增长25.3%）、小麦或混合麦粉面（增长86%）、未加工锌（增长42%）、氧化铝和氢氧化铝（增长89.2%）、硫磺（升华、沉淀或胶态硫磺除外）增长3.5倍。

2022年1-5月，哈萨克斯坦非原材料商品进口增长12.9%，达155亿美元。进口增长的原因主要是以下商品进口量增加，如何：汽车车身（2.4%），药品，零售预包装（41.6%），其他黑色金属制品（增长2.2%）、汽车和拖拉机的零配件（增长45.1%）、火花点火内燃机（增长2.3%）、电话机（增长21.9%）、空调设备（增长2.6%）。

总体而言，根据哈贸易部数据，哈萨克斯坦2022年1-5月的进出口贸易总额为513亿美元，比上年同期（365亿美元）增长40.7%。

此前有消息称，哈萨克斯坦今年1-4月对外贸易总额增长41%，达397亿美元，指数大幅跃升是由于出口额增长。