世界杯即将开幕 巴西现史上最严重堵车：344公里

哈新社阿斯塔纳讯，据欧洲时报援引人民网消息，2014年巴西世界杯即将开幕，一提到开幕式举办地圣保罗，很多球迷自然会想到开车前往，但从最近的情况来看，这似乎并不是一个好主意：当地时间5月23日周五，这座拥有1100万人口的大都市出现了历史上最严重的交通拥堵，有关部门表示，当晚19时等候的车辆总长超过了344公里，这一举打破了2009年309公里堵车的记录。

报道称，圣保罗的交通拥堵与世界杯开幕式的举办有直接关系，此外，近期的强降水和交通信号灯的大量故障也是导致堵车的重要原因。据悉，圣保罗市区的人口多达1100万，而城市下辖地区的人口则超过了200万。巴西圣保罗市的街道总长度为1.7万公里，而当天拥堵的道路占到城市整个道路的40%。有人开玩笑地说，真正有钱的圣保罗富人都会选择乘直升飞机出行。 其实在巴西的圣保罗，堵车超过100公里是一个非常常见的现象，而且在坏天气和周末的时候，堵车的距离会超过200公里。每天，会有1100万辆汽车进入圣保罗市。而此前据BBC的报道，该市在2012年的时候曾经有过180公里的堵车奇观。