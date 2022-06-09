托卡耶夫总统主持召开外国投资者理事会第34次会议

哈通社/努尔苏丹/6月9日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9日主持召开了外国投资者理事会第34次全体会议。

会议主要就经济脱碳和引进低碳技术问题进行了讨论。

政府副总理兼贸易和一体化部部长巴赫特·苏勒坦诺夫、“安永”公司哈萨克斯坦和中亚地区管理合伙人兼哈萨克斯坦外国投资者理事会主席叶尔兰·多斯莫夫、欧洲复兴开发银行行长奥迪勒•雷诺-巴索、亚洲开发银行副行长阿肖克·拉瓦斯、雪佛龙公司生产事务副总裁杰姆斯·约翰逊、埃克森美孚生产公司总裁尼尔·达芬、通用电气公司俄罗斯和独联体国家负责人贝拉·费伦奇、菲利普莫里斯国际公司东欧区域负责人马克·马里罗蒂、俄罗斯多金属国际公司总裁伊戈尔·菲诺格诺夫、普华永道中东欧事务合伙人尼克·阔什、荷兰Veon电信公司首席执行官凯恩·泰尔齐奥卢和道达尔能源亚太地区负责人朱利安·普吉特发表了讲话。 哈萨克斯坦总统在讲话中表示，今天的会议在国际复杂局势背景下举行。

- 国际物流体系的中断、贸易战和前所未有的通货膨胀压力是当前的实际情景。在这种情况下，国家和商业应尽快适应新的游戏规则。我们只能这样才能保持竞争力。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统谈及了正在实施的大规模民主化改革，以及近日举行的全民公投的主要目标。他表示，当前开展的政治改革应与全面经济现代化同步进行。他强调，哈萨克斯坦正在实施旨在创造自由和竞争能力的市场和经济的国家新经济政策。

总统表示，哈方将继续注重关注改善投资环境问题。他强调，进一步改善投资环境和改进投资者保护机制是哈萨克斯坦的战略任务。

- 去年，外国投资伙伴对我国经济投资了约240亿美元，较上一年增长38%。值得一提的是，外国投资的60%以上面向经济非原料领域。我们很重视这些投资，并将尽最大努力履行对外国合作伙伴的所有义务。哈萨克斯坦将继续加强对外国投资商的开放度。-他说。

哈萨克斯坦总统强调了经济脱碳和引进低碳技术的重要性。他表示，为了应对气候变化、小麦减产和水资源不足等问题，要采取紧急具体措施。 托卡耶夫指出，哈萨克斯坦80%的温室气体排放与使用传统燃料生产能量有关。他还表示，这也是我国气候变化的主要因素。因此，他指出了能源领域现代化和实现2060年脱碳目标的重要性。

总统还表示，欧盟计划到 2030 年将温室气体排放量减少 55%，到 2050 年实现碳中和。在此，哈萨克斯坦出口商2026年将开向欧盟缴纳跨境碳税，这可能会影响国产产品的竞争力。为此，总统强调了经济脱碳化和废物处理体系引入欧盟标准的重要性。

国家元首表示，有必要逐步过渡到以收费方式为经济出口领域分配出口配额。总统认为，国内配额交易制度应以可靠的温室气体排放测量和检查数据为基础。

托卡耶夫总统指出，为鼓励逐步过渡到更大的能源方法做准备，哈萨克斯坦制定了新的环境法。该文件将通过完全免除企业的环保费用来实现生产现代化。总统表示，大型工业企业将于 2023 年 1 月 1 日起有义务安装自动化废物监测系统。 哈萨克斯坦国家领导人还谈及了环境绿化和植树问题。

-根据我的指示，我国计划2025年前将种植20亿棵树。去年种植了1.38亿，而今年种了2.8亿棵。但是，这一速度远远不够，需要继续推进。因此，我呼吁理事会成员对此倡议提供支持，做出贡献。-托卡耶夫说。

总统注意到天然气需求的不断增长，并指出天然气行业在减少煤炭消耗方面发挥着重要作用。与此同时，总统指出，可再生能源和替代能源的发展潜力正在增长。他表示，根据计划，截至2030年，我国可再生能源产量在能源平衡中的份额预计提高到至少 15%。

托卡耶夫总统还强调了使用核能的重要性。 他认为，在可再生能源不稳定和天然气分配受限的情况下，“无害”核电将是唯一的不间断供电来源。

最后，哈萨克斯坦总统呼吁理事会成员积极参与“绿色”项目的落实，以及实现环境、社会和公司治理（ESG）目标的相关行动。

【编译：小穆】