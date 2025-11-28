累计投资超350亿美元，瑞士为何把哈萨克斯坦视为“优选伙伴”

政治互信持续深化

哈萨克斯坦与瑞士于1992年建交，此后双边关系稳步发展。《投资保护与促进协定》《避免双重征税协定》等早期重要文件，为两国政治伙伴关系注入了实质内容，大幅提升了投资信心并奠定了长期经济合作的基调。

近年来，双边交往日益活跃。贸易、投资、科研、教育、数字化发展等领域的合作规划频繁展开。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫凭借其丰富的国际经验，为深化两国战略伙伴关系注入强劲动力。他在担任总统前，曾作为首位来自亚洲的国家领导人出任联合国副秘书长兼日内瓦联合国办事处总干事，这一履历为哈瑞两国间信任、持续的对话提供了独特助力。

瑞士曾坚定支持哈萨克斯坦担任欧安组织轮值主席国并加入世界贸易组织。双方在政治上的高度契合，也为经贸联系注入新的活力。两国议会友好小组积极运作，并在国际组织中相互支持，为战略对话进一步深化铺平了道路。如今，哈瑞关系已超越单纯经贸往来，涵盖政治稳定、创新、科研与文化交流等多个维度，成为全方位伙伴关系。

贸易规模稳中有变

据官方统计，2024年1至9月，哈萨克斯坦与瑞士货物贸易额达13.54亿美元。2025年同期降至10.75亿美元，同比下降20.6%。

尽管总额有所回落，但贸易结构依然均衡且基础稳固。哈萨克斯坦主要向瑞士出口原油及工业品，瑞士则向哈萨克斯坦提供医药、技术及消费品。

2025年1至9月，哈出口额从9.864亿美元降至8.233亿美元（下降16.5%），进口额从3.68亿美元降至2.519亿美元（下降31.5%）。贸易顺差为5.714亿美元，较上年同期略有减少。

原油仍占据哈对瑞出口绝对主导地位，金额达6.57亿美元。此外，飞行器（7600万美元）、白银（5400万美元）位列前列。值得关注的是，珠宝首饰出口创下1700万美元的历史新高，乙醇出口也达到600万美元，均为近年最高值。

瑞士对哈出口中，疫苗（4400万美元）、药品（3800万美元）居前两位，其次为非贵金属钟表（2300万美元）、矫形器械及假肢（1300万美元）、电力设备控制面板（720万美元）。尽管部分医药和技术类商品进口有所下降，但矫形器械和电力面板进口显著增长。

专家怎么看

专家认为，哈瑞合作历经数十年锤炼，已建立在高度稳定与互信之上。这种关系得益于政治理念相近、经济务实以及长远战略规划。

哈萨克斯坦外交部外交政策研究所高级研究员瓦列里·西坚科指出：

“两国在各个领域都希望发展互利合作。我们的政治立场高度一致：都主张通过外交调节和对话解决问题。”

西坚科强调，瑞士稳居哈萨克斯坦最大投资者前三甲，累计对哈直接投资超过350亿美元，这是双方互信最直接的证明。除了能源领域，瑞士对哈萨克斯坦的过境潜力、地缘战略位置、工业化进程、稀土金属开采以及新运输走廊开发同样表现出浓厚兴趣。

政治学家塔伊尔·尼格马诺夫表示，虽然目前瑞士投资主要集中在采掘业，但哈萨克斯坦正积极吸引其在高附加值加工制造领域的资金。阿斯塔纳将瑞士视为技术、金融和产业现代化最重要伙伴之一。

专家普遍认为，瑞士最具吸引力的，是其先进的技术文化。以瑞士Stadler公司参与的铁路客车制造项目为例，该项目不仅带来资金，更带来了技术和管理的宝贵经验。目前已生产537节客车，计划服务20年，本地化率达35%。

此外，瑞士SGS、Militzer & Münch以及投资基金INOKS Capital正积极参与哈萨克斯坦农业综合体项目，这类“长期钱”对哈萨克斯坦意义重大。在“智慧城市”框架下，双方也在数字解决方案与城市规划领域开展试点合作。瑞士双轨制职业教育经验，也正在助力哈萨克斯坦人才培养体系现代化。

综上，瑞士仍是哈萨克斯坦在欧洲最稳定、最具技术实力的伙伴之一。此次哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与瑞士副总统居伊·帕姆兰的会晤，不仅有望推动投资回暖，更将为两国长期政治对话与战略伙伴关系注入新的强劲动力。

