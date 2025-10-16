中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    09:55, 16 10月 2025

    哈萨克斯坦携逾350种图书亮相德国世界最大书展

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦文化和信息部消息，哈萨克斯坦代表团携超过350种本国出版物亮相在德国法兰克福举行的第77届“法兰克福国际书展”（Frankfurter Buchmesse 2025），全面展示当代哈萨克文学与出版业的发展面貌。

    Казахстан представил более 350 книг на крупнейшей книжной ярмарке мира в Германии
    Фото: Минкультуры и информации РК

    10月15日，世界规模最大、影响力最广的国际图书交易平台之一——法兰克福书展在法兰克福正式开幕。来自哈萨克斯坦的30多家出版社代表参加展会，其中包括“Мектеп”、“Алматыкітап”、“Атамұра”、ARMAN-PV、Steppe & World Publishing、“Эверо”、Kazformoms、AmalBooks等知名出版机构。

    在哈萨克斯坦文化和信息部的支持下，书展设立了国家展台，重点展示350余种最新出版物和经典作品，再现哈萨克文学当代创作趋势及年轻作者的出版成果。

    来自加拿大、中国、土耳其、阿塞拜疆、丹麦、德国和英国的出版机构负责人走访了哈萨克斯坦展区，并就潜在合作项目进行了洽谈。

    Казахстан представил более 350 книг на крупнейшей книжной ярмарке мира в Германии
    Фото: Минкультуры и информации РК

    展会期间，专著《阿拜箴言录 世代延续的传承》举行了多语言版本发布仪式，该书已被翻译成七种语言，受到现场观众的高度关注。

    组织方还介绍说，书展将向国际专业读者重点推介米尔扎克普·杜拉特的经典文学作品《不幸的贾马尔》，该书讲述了哈萨克民族命运与道德价值的主题，被视为哈萨克文学史上的不朽之作。

    【编译：达娜】

     

    文化 哈萨克斯坦 德国
