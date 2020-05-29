哈国新增新冠确诊病例356例 单日增幅3.7%

哈通社/努尔苏丹/5月29日 -- 哈萨克斯坦新冠确诊病例累计数据接近10000例。

根据哈国新冠疫情官方信息平台数据，29日全天，哈萨克斯坦全国共新增新冠肺炎（COVID-19）确诊病例356例，全国单日增幅3.7%。

当日共有132名新冠患者康复出院。

单日新增病例最多的地区是阿拉木图市（新增84例），单日增幅最高的地区是东哈州（23例、增幅31.1%）。





各地区28日新增病例数量（增幅）数据如下：

阿拉木图市 - 84 (3,5%)

西哈州 - 51 (10,3%)

努尔苏丹市 - 48 (2,6%)

曼格斯套州 - 40 (22,6%)

卡拉干达州 - 34 (4,5%)

奇姆肯特市 - 32 (4,4%)

东哈州 - 23 (31,1%)

阿特劳州 - 21 (2,2%)

阿拉木图州 - 7 (2,2%)

克孜勒奥尔达州 - 6 (1,9%)

巴甫洛达尔州 - 5 (2,6%)

江布尔州 - 3 (0,8%)

阿克莫拉州 - 2 (1,3%)





截至29日8时，全国累计新冠确诊病例已达9932例，其中4900例康复出院，37例病逝。





【编译：木合塔尔·木拉提】