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    10:36, 17 一月 2018 | GMT +6

    距离阿拉木图358公里处发生4.4级地震

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    哈通社/阿斯塔纳/1月17日 -- 据教科部科学委员会地震实验小组发布的消息，1月17日阿拉木图时间凌晨0时25分，阿拉木图西南方向358公里处发生地震。

    消息称，此次地震震中位于中国境内，地震震级为4.4级，震源深度为10公里。

    阿拉木图市无震感。

    【编译：小穆】

    标签:
    社会 地震 黄金储备
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