乌兹别克斯坦严控35岁以下女性出国

哈通社阿斯塔纳电，据新疆新闻网消息，自8月1日起,乌兹别克斯坦35岁以下的女性想要出国必须获得当地行政机关的特别批准。

为期两年的出境签证和以前一样仍由乌兹别克斯坦内务部出入境和国籍登记处发放。但从8月份起,允许从乌兹别克斯坦离境的贴签只能依据区或市行政部门的意见发放。 塔什干的一名妇女С. Л.说:"我和丈夫一起办的签证,他就不需要任何额外的证明而我却要征得地区行政机关的同意。"她没有注意,到底是哈姆扎区行政机关的哪个部门主管35岁以下女性出国的批准问题。 区行政机关的工作人员详细询问了С. Л.出国的目的以及预计在国外逗留的时间。工作人员对С. Л.的回答不满意并向她所居住的街道打了电话,街道主任描述了С. Л.家的品行情况。 С. Л.说:"他们反复问我是否打算留在国外。最终,在我在书面保证书中保证一定回国的情况下他们才给我发放了允许出国的许可证。" 为了打击贩卖人口和"输出卖淫",乌兹别克斯坦当局进一步严格了35岁以下的女性获取出境签证的要求。 为了获得出境签证,乌兹别克斯坦已婚妇女必须要向出入境和国籍登记处出具经过公证的丈夫的许可确认,而未婚女性由父母提供这一文件。