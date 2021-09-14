哈萨克斯坦新冠确诊病例增长率降低35%

哈通社/努尔苏丹/9月14日--哈萨克斯坦新冠肺确诊病例增长率降低35%。

哈萨克斯坦卫生部长阿列克谢·崔在14日召开的政府例行工作会议上表示，全球 COVID-19 疫情形势仍不稳定。 全球累计确诊病例超过2.4亿例，单日新增病例超过30万例。已有超过460万人因新冠病逝。 根据世界卫生组织欧洲区域的数据，过去两周，54 个国家中有 26 个国家的新增确诊病例呈增长趋势。

据其介绍，过去7天内，匈牙利的新冠肺炎确诊病例增长率最高，增长100%。乌克兰、波兰、摩尔多瓦的增长率为 60-80%，奥地利、德国、白俄罗斯为 30-50%，黑山、亚美尼亚和以色列为 8-20%。 同时，以下国家的确诊病例明显减少，分别为：西班牙— 减少60%，法国- 40%，格鲁吉亚-39%，阿塞拜疆- 16%，意大利-13%，瑞士- 12%，俄罗斯-9%。

卫生部长表示，哈萨克斯坦的新冠肺炎确诊率在过去两周内降低35%。

“过去一周内，新冠确诊病例减少14%，每周新增病例从3.1万例减少到了2.5万例。 ” 他说。

【编译：阿依波塔】