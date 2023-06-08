托卡耶夫总统出席外国投资者理事会第35次全体会议

哈通社/阿斯塔纳/6月8日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫8日出席了外国投资者理事会第35次全体会议。

托卡耶夫总统表示，外国投资者理事会会议今年恰逢阿斯塔纳国际论坛，并迎来了成立25周年。

-我们认为，提供巨大技术推动力的“数字化”就是这样一个机遇。数字化的步伐极大地影响了经济的发展，并决定了当今议程的方向。人工智能、区块链、物联网（IoT）和大数据（Big Data）等新概念和新技术的广泛采用，正在改变从农业到金融等各个领域的游戏规则。数字化已经成为决定整个国家和区域竞争力的因素。到 2025 年，全球数字市场预计将增长 50%，达 6.8 万亿美元。根据预测，未来 10 年，全球 70% 的商品和服务生产将采用数字技术。我们清楚地了解这一进程对哈萨克斯坦来说非常重要。 近日，全球62个国家一致支持联合国在哈萨克斯坦建立数字解决方案中心以促进中亚可持续发展的倡议。我们认为，这是对我们的极大信任，也是哈萨克斯坦走向世界舞台的重要阶段。-托卡耶夫总统说。

会议主要就经济数字转型问题进行了讨论。总统指出，地缘政治紧张局势和保护主义抬头​​正在改变世界经济，并指出任何危机都会为新机遇开辟道路。

哈萨克斯坦总统表示，根据数字智商指数，哈萨克斯坦的数字化率位居全球第20位，是数字环境发展前景看好的国家之一。

-2022年，我国数字化领域增长12%。国产数字产品在国际市场上的竞争能力不断提升。去年，IT产品和服务出口增加5倍，总额达3.33亿美元。我们计划截至2025年将这一数据增至5亿美元。但是，我们希望进一步前进。-托卡耶夫说。

据悉，欧洲复兴开发银行行长奥迪尔·勒诺-巴索、哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列吾、哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛、哈萨克斯坦外国投资者理事会主席叶尔兰·多斯莫夫、亚洲开发银行行长浅川雅嗣、中国石油天然气集团有限公司（CNPC）总经理侯启军、壳牌公司首席执行官瓦埃勒·沙旺、雪佛龙石油天然气公司执行副总裁奈杰尔·赫恩、菲利普莫里斯国际公司东欧区域负责人马克·马里罗蒂、卢克石油首席执行官瓦迪姆·沃罗比约夫、安永会计师事务所欧洲、中东和非洲地区合伙管理人朱莉·林恩·蒂格兰、液化空气集团董事长兼首席执行官弗朗索瓦·亚茨科、贝克休斯首席执行官洛伦佐·西莫内利、微软中亚和东欧总经理米歇尔·西蒙斯、西屋制动公司首席执行官拉斐尔·桑塔纳出席会议，并发表了讲话。

【编译：小穆】