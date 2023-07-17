哈萨克斯坦民族传统体育项参与人数增加35%

哈通社/阿斯塔纳/7月17日--过去三年内，哈萨克斯坦国内参与民族传统体育项目的人数增加了35%。

统计数据显示，2020年，国内民族体育项目参与人数为43.2万人，而到2022年，这一数字增长至58.4万人。

最大的增量出现在突厥斯坦州，过去三年该州民族传统体育项目爱好者人数增加了2.8万人，总数达到11万人。

此外，多个州的民族体育运动员数量增幅突破了1万人大关。其中包括库斯塔奈州（从1.3万增至2.3万）、克孜勒奥尔达州（从2万增至3万）、巴甫洛达尔州（从1.7万增至2.7万）、北哈州（从8千增至1.8万）以及奇姆肯特市（从1万增至2万）。

江布尔州（4万人）和阿拉木图州（3.9万人）民族体育运动参与人数居全国首位。

-民族体育项目的普及是文化和体育部为促进民族传统体育发展所进行的系统性工作的成果。这并不仅仅限于举办重大国际赛事。我们正在全力推进必要的基础设施建设，新开设了超过1.65万个民族体育小组，同时现行的比赛形式也在发生变化。-文化和体育副部长塞尔森·呼兰别克说。

【编译：阿遥】