新冠肺炎：尚有3600多名确诊患者正在接受治疗

哈通社/努尔苏丹/9月22日--哈萨克斯坦全国各地目前尚未康复的新冠肺炎（COVID-19）确诊患者约有3600余人。

哈萨克斯坦卫生部22日发布消息称，截至目前，全国尚有 3611名 新冠肺炎确诊患者正在接受治疗，其中包括 36名 幼儿。

根据卫生部提供的信息，这些患者中，有1897人住院接受治疗，1714人接受门诊治疗。

住院患者中有100人病情严重，其中14人危重。

目前有19名患者正在使用呼吸机协助治疗。

根据此前的报道，21日哈萨克斯坦新增67例新冠确诊病例，当天共有123名确诊患者康复出院。

此外，过去24小时内，新增20例临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例。当天有1名此类型患者病逝，30人康复出院。

自8月1日至今，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有31168例，其中345例病逝，26739例康复。

截至目前，全国累计的新冠肺炎确诊患者总数为107374人，其中102064人已经康复出院，1671人病逝。

【编译：木合塔尔·木拉提】