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    09:28, 22 9月 2020 | GMT +6

    新冠肺炎：尚有3600多名确诊患者正在接受治疗

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    哈通社/努尔苏丹/9月22日--哈萨克斯坦全国各地目前尚未康复的新冠肺炎（COVID-19）确诊患者约有3600余人。

    哈萨克斯坦卫生部22日发布消息称，截至目前，全国尚有 3611 新冠肺炎确诊患者正在接受治疗，其中包括 36 幼儿。

    根据卫生部提供的信息，这些患者中，有1897住院接受治疗，1714接受门诊治疗。

    住院患者中有100病情严重，其中14危重。

    目前有19患者正在使用呼吸机协助治疗。

    根据此前的报道，21日哈萨克斯坦新增67新冠确诊病例，当天共有123确诊患者康复出院。

    此外，过去24小时内，新增20临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例。当天有1此类型患者病逝，30康复出院。

    自8月1日至今，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有31168，其中345病逝，26739康复。

    截至目前，全国累计的新冠肺炎确诊患者总数为107374，其中102064已经康复出院，1671病逝。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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