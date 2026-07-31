身披36号惊艳登场！哈萨克斯坦新星萨特帕耶夫亮相知名漫画家作品

（哈萨克国际通讯社讯）在Instagram拥有770万粉丝的漫画艺术家哈米德·萨哈里（Hamid Sahari）近日发布一部以哈萨克斯坦足球运动员达斯坦·萨特帕耶夫（Dastan Satpayev）为主角的足球讽刺动画，引发哈萨克斯坦球迷关注。

萨哈里主要创作以世界足坛为题材的讽刺动画短片。在这部作品中，切尔西新任主教练、西班牙人哈维·阿隆索（Xabi Alonso）起初被描绘为依赖年龄较大的球员。这些球员拄着拐杖、牙齿脱落，双手还因年迈而颤抖。

动画中，代表托特纳姆热刺、阿森纳、曼联和曼城等英超竞争对手的人物看到这一幕后大笑，并用假牙调侃阿隆索。

随后，阿隆索按下电梯旁的红色按钮。电梯门打开，身穿36号球衣、年轻健壮的萨特帕耶夫登场，竞争对手的笑声戛然而止。

动画中的萨特帕耶夫随后在球场上高速奔跑。短片结尾，他单手举起杠铃，阿隆索则面带笑容坐在杠铃上。面对惊讶的竞争对手，身穿切尔西球衣的萨特帕耶夫站在巨幅哈萨克斯坦国旗前，指向自己的36号球衣号码。

不少哈萨克斯坦网友在视频评论区留下国旗和火焰表情，称赞这部作品，并称萨特帕耶夫是“国家的骄傲”。

哈萨克斯坦国家足球队官方账号也在视频下留言称：“我们的金童。”

此前，萨特帕耶夫在代表切尔西参加的首场比赛——对阵澳大利亚俱乐部的友谊赛中取得进球，其表现受到球迷关注。大批哈萨克斯坦球迷还专程前往澳大利亚现场观看比赛。

切尔西主教练阿隆索表示，目前尚未确定萨特帕耶夫在球队的下一步安排。切尔西下一场友谊赛将于8月1日对阵托特纳姆热刺。