马来西亚：马航370在南印度洋失事

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，马来西亚总理纳吉布周一（24 日）吉隆坡时间晚10点举行新闻发布会说，本月初失联的马航370航班已经坠毁。

纳吉布说，据英国航空事故调查署综合研究国际海洋卫星组织的分析数据得出结论，MH370在3月8日失去联系后沿南航道飞行，在澳大利亚西部城市珀斯以西的南印度洋海域坠毁。 纳吉布说，25日将就这一事件举行一个完整新闻发布会。 纳吉布说，明天将就这一事件举行一个完整新闻发布会。 纳吉布还说，马来西亚航空公司已经把飞机失事的消息正式通知乘客和机组人员家属，并要求媒体在此时尊重这些家属的隐私。 在北京丽都饭店焦急等待消息的马航370航班中国乘客家属，在听到马来西亚政府宣布的飞机失事消息后，有的失声痛哭，有的抱头哭泣。 马来西亚航空公司给家属发出短信称：马航在此非常遗憾地宣布，在排除了所有合理的疑点之后，不得不无奈地推断，马航370已经失事，所有乘客无一幸免......我们现在必须接受所有证据显示飞机在南太平洋坠毁。 有乘客家属向媒体表示，他们现在明白再没有希望了。 纳吉布在当地时间周一深夜举行的新闻发布会上宣布了这一结论，而在澳大利亚西部南印度洋海域展开的国际搜索行动已经是第五天。 澳大利亚总理阿博特周一说，在南印度洋最新发现的这两个漂浮物，一个是圆形和灰色的，另一个是矩形和橙色的。 阿博特向议会报告来自澳大利亚海事安全局方面的消息说，澳大利亚皇家空军P3猎户座飞机已经确定了这两个物体的位置。 他还告诉众议院，澳大利亚的‘HMAS成功'号舰艇正在现场，试图查找和打捞这两个漂浮物。