马航370航班水下搜索范围将扩大

哈新社阿斯塔纳讯，据华尔街日报消息，有关部门正准备扩大马来西亚航空(Malaysia Airlines) 370航班的水下搜索区域，此前"蓝鳍-21"(Bluefin-21)已接近完成对南印度洋一个最有可能是飞机坠毁区域的海床的搜索。

搜索人员打算将远程控制设备"蓝鳍-21"带离调查人员认为最有可能是370航班坠毁地点的海床区域。自4月14日以来，"蓝鳍-21"潜水器已经执行了十多次搜索任务，但没有找到失联航班的任何残骸。 周五，澳大利亚联合机构协调中心(Joint Agency Coordination Centre)说，"蓝鳍-21"已经对一个海床区域（澳大利亚海军军舰"海洋盾"号(Ocean Shield)探测到与飞机黑匣子信号一致的电子信号的地方附近）搜索了大约95%。

联合机构协调中心说，如果没有发现相关物体，"蓝鳍-21"号将继续搜索这个半径10公里海域附近的区域。

澳大利亚有关部门说， 与美国、中国和马来西亚等国际伙伴协商后才能做出调整搜索重点区域的决定。MH370航班3月8日从吉隆坡飞往北京，途中在雷达屏幕上消失。

另一个选择将是动用额外设备协助水下搜索行动，包括下潜深度能超过"蓝鳍-21"的潜航器。参加搜索行动的国家一直在协商如何安排下一阶段的搜索，包括找到和分析这架波音(Boeing ) 777客机驾驶舱录音和飞行数据记录仪（即黑匣子）信息的程序，以及在找到黑匣子后，如何处理相关残骸和遇难者骨骸。

截至目前，尽管漂浮残骸被找到的希望越来越渺茫，但有关部门还是没有停止空中和海面的搜索行动。

周五，有八架军用飞机被派往西澳城市珀斯西北部近1,000英里（约1,600公里）处、面积约为19,000平方英里（约48,640平方公里）的印度洋海域，以协助10艘船只寻找海面上的残骸。

马来西亚已承诺无限期进行搜索。该国将于下周发布一份有关370航班调查进展的阶段性报告。