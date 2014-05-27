报告显示马航370航班可能耗尽了燃油

哈新社阿斯塔纳讯，据华尔街日报27日报道，澳大利亚航空事故调查人员说，通过分析马来西亚航空(Malaysia Airlines) 370航班与国际海事卫星组织(Inmarsat PLC)一个卫星之间最后传输的电子脉冲信号发现，这架失踪的飞机很可能在耗尽燃料后下降。

调查人员仍相信，370航班坠入了南印度洋一个偏远区域，也就是在其最后传输脉冲信号时所在地点的大约25海里范围之内。但初步水下搜寻以及对漂浮残骸旷日持久的空中和海面搜索都未能找到失踪飞机的任何踪迹。 澳大利亚运输安全局(Australian Transport Safety Bureau, 简称ATSB)表示，在分析卫星数据后，对飞机下降时间进行了计算，并加上了正负五海里的误差，从而得出了有关飞机可能所在位置的结论。该部门已在其网站上发布的一系列报告中阐述了相关结论。就在调查结论发布之际，监管部门正准备通过下周的公开竞标来让私人承包商进行该飞机的搜寻工作。

马航370与卫星的最后一次"握手"与此前一小时一次的定期信号传输并不一致。ATSB总结称，这可能是因为飞机燃油耗尽时，电子系统会进行重新设定。这证实了《华尔街日报》(The Wall Street Journal)此前的报道。

ATSB称，对不同飞行路线和飞机时速情况下的燃油消耗的建模计算结果支持一个结论，即马航370在最后的电子信号脉冲弧附近耗尽了燃油。

ATSB还首次表示，搜寻区域与穿过印度洋东南部的唯一空中航线（M641航线）相交。该航线是由科科斯基岛到珀斯的，中间有四个航路点。

科科斯基岛至珀斯的空中航线与搜寻区域重叠可能是个巧合，调查人员仍不确定飞机最后几个小时的航行路线。空中航线是被预先设定在飞机电脑中的，可以实现无需人工干预的自动飞行，因此飞机也可能是在机组人员均失去意识的情况下坠落的。

监管部门也在尝试一个新的办法来使搜寻区域更加精确：收听散布在海中的特殊水下传声器所捕捉到的音频信号。该设备一般被用于监测非法核爆炸的迹象。作为《联合国全面禁止核试验条约》(United Nations Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty)的一部分，这些传声器被长期设置在海中。

澳大利亚军舰"海盾号"(Ocean Shield)将于周三停止搜寻370航班。在4月初四次监测到电子信号的位置附近，"海盾号"已对一块狭长的海域进行了搜索。搜寻人员当时认为，这些信号与失联飞机"黑匣子"上定位信标的信号一致，使得人对370航班搜寻工作取得突破性进展萌生了希望。机上载有239人的马航370航班在3月8日从吉隆坡飞往北京的途中失踪。

"海盾号"的撤出意味着中国的"竺可桢"号测量船将独自留在搜寻海域，进行绘制海底地图的前期工作。ATSB表示，要对距珀斯西北约1,000英里（约合1,610公里）的上述整个区域绘制地图，将需要多达三个月的时间，6月初还将部署一艘来自私人承包商的船只，对深达六千米深的海底进行扫描。

扫描结果将确保拖曳式声纳设备在部署过程中不会撞上海底的山脊和山脉。