哈萨克斯坦参与37国武装力量联合军事演练

哈通社/努尔苏丹/6月10日 -- 为观摩代号为EFES-2022的大型联合军事演习，哈萨克斯坦国防部第一副部长、哈武装力量总参谋长玛拉特·库萨伊诺夫中将对土耳其共和国进行正式访问。

据哈萨克斯坦国防部消息，土耳其共和国于5月28日启动了EFES-2022大型联合多兵种军事演习第二阶段的演练。

EFES-2022是爱琴海地区最大规模的联合军事演习。包括土耳其、哈萨克斯坦、美国、意大利、巴基斯坦、阿尔巴尼亚、阿塞拜疆等国在内，参加此次演习的国家共达到了37个，参演兵力超过一万人。

参演部队协同进行了海上、陆地和空中三位一体的联合军事演习，特别是对岸登陆作战、炮火支援下的两栖作战、地面火力支援车辆、战机和军事直升机对目标区域的火力打击以及军舰对目标机动、空运、战斗搜救等。

该演习旨在提升军队人员的技战术能力，完善特种任务作战力量部队的训练水平。此外，参与这项演习，也为各国部队之间相互交流经验提供了机会。

哈萨克斯坦参演部队主要参与了对舰机动降落、伞降、狙击战术，以及空军和制导武器的操作技术演练等演习任务。

访问期间，玛拉特·库萨伊诺夫中将与土耳其国防部部长胡鲁西·阿卡尔以及土耳其土耳其武装力量总参谋长亚沙尔·古勒举行了会晤，并访问参观了土耳其国防工业委员会演习管理及展示中心。

值得一提的是，哈萨克斯坦特种部队军人此前参与了EFES-2022第一阶段以计算机模拟方式开展指挥参谋人员的演习训练。

【编译：木合塔尔·木拉提】